Itália pede a Israel que espere para atacar Rafah

ROMA, 26 FEV (ANSA) - A Itália pediu para Israel adiar um possível ataque contra Rafah, cidade mais meridional da Faixa de Gaza e que concentra 1,5 milhão de pessoas, muitas delas refugiadas de outras regiões do enclave palestino.

"Estamos trabalhando de maneira discreta e até fora do radar, inclusive com muitos países árabes e do G7, para chegar a uma interrupção dos combates em Gaza e permitir ajudas à população civil", disse o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, em entrevista a uma rádio local.

"Pedimos para [Israel] esperar o ataque em Rafah, espero que, de um lado e de outro, escutem as mensagens de bom senso", acrescentou.