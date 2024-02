Deslizamento de terra isola cerca de mil pessoas na Itália

Apesar do susto, o caso não deixou ninguém ferido, mas danificou um ônibus escolar.

"As obras continuaram durante toda a noite sem interrupções com o objetivo principal de conseguir liberar uma via", informaram as autoridades de Pieve Ligure.

As ruins condições climática que afetaram a Itália também causaram transtornos na região da Toscana, pois vários deslizamentos de terra foram registrados na província de Lucca.

Em um deles, ocorrido em Massarosa, deixou duas pessoas presas dentro de um veículo. Com a ajuda dos homens do Corpo de Bombeiros, elas conseguiram sair do carro sem nenhum ferimento.