Embaixador palestino elogia 'coragem' de Lula

O representante palestino também fez referência às declarações de Lula na Etiópia, quando o presidente comparou a ofensiva israelense contra Gaza com o Holocausto, provocando uma crise com o governo do premiê Benjamin Netanyahu.

"Muitos falaram de chacina, de castigo coletivo, tragédia, calamidade pública, genocídio, terra arrasada. Até a palavra Holocausto. O importante é pôr fim ao uso da força para resolver conflitos", opinou o embaixador. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.