Governo da Colômbia e guerrilha ELN retomam negociações de paz

BOGOTÁ, 27 FEV (ANSA) - O governo da Colômbia e os guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) confirmaram que retomarão as negociações de paz, prosseguindo com "as atividades previstas pelos acordos".

O sétimo ciclo de reuniões ocorrerá entre 8 e 22 de abril na Venezuela, segundo o anúncio.

A decisão ocorre depois que a ELN, na semana passada, deixou a mesa de negociações pela intromissão de oficiais de um departamento colombiano, acusados de ter iniciado reuniões separadas com combatentes regionais, enquanto esforços nacionais eram empreendidos.