Janet Yellen parabeniza Itália e UE por ajuda enviada a Kiev

SÃO PAULO, 28 FEV (ANSA) - A guerra entre Rússia e Ucrânia, com particular atenção para a ajuda destinada a Kiev, foi o foco de uma reunião bilateral entre a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o ministro da Economia, Giancarlo Giorgetti.

O encontro ocorreu hoje (28) à margem do G7/G20 em andamento em São Paulo.

Yellen "discutiu os esforços compartilhados para apoiar a Ucrânia em sua defesa contra a brutal invasão de Putin e para privar a Rússia de sua capacidade de fazer guerra", conforme comunicado oficial publicado no site do Departamento do Tesouro dos EUA.