Italiano esconde corpo de mãe por não ter dinheiro para funeral

Um italiano provocou comoção após ter escondido o corpo de sua mãe de 93 anos, morta há cerca de 20 dias, na cama de sua casa em Milão por não ter dinheiro para pagar os custos de um funeral.

A história divulgada na última quarta-feira (28) veio à tona porque os vizinhos do cidadão de 61 anos acionaram as autoridades italianas por causa do mau cheiro que vinha do apartamento localizado na via Creta, na periferia ocidental da capital da Lombardia.

No último domingo (25), os carabineiros da estação San Cristoforo foram chamados e, ao chegarem na residência se depararam com o idoso, que desde a pandemia de covid-19 precisa da ajuda de amigos e conhecidos para sobreviver, e o corpo de sua mãe.