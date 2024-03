Biden recebe Meloni para reunião bilateral na Casa Branca

A crise humanitária é nossa prioridade número um, a Itália concentrou sua contribuição nisso", disse Meloni.

"Enquanto cooperamos com todos os atores da região, precisamos trabalhar juntos para garantir passos concretos em direção à perspectiva de dois povos e dois Estados, que é a única solução de longo prazo sustentável", disse ainda.

A premiê italiana também citou a expectativa para a presidência italiana do G7: "Estamos trabalhando por um G7 concreto e substancial. Pretendemos reafirmar uma ordem internacional baseada em regras, defendendo a liberdade".

"É necessária uma aliança global contra traficantes de seres humanos. O G7 também dará atenção especial ao continente africano, a África não é um continente pobre, possui recursos humanos e naturais importantes, mas tem sido explorada com uma abordagem predatória", propôs.

"Quero mudar essa abordagem junto com vocês, e é também uma resposta à crise migratória. Devemos apoiar o desenvolvimento da África e acabar com a migração ilegal e o tráfico de seres humanos, que se tornou a atividade financeira criminosa mais lucrativa globalmente e não podemos aceitar isso", complementou.

Ela ainda destacou a importância do tema da inteligência artificial no G7: "É um instrumento; bom ou ruim dependerá da nossa capacidade de governá-lo e combater seus riscos e o impacto que pode ter no mercado de trabalho. Queremos desenvolvê-la, mas também garantir que mantenha o homem no centro".