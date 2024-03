Briga judicial por herança de Gianni Agnelli ganha novo capítulo

Trata-se de uma suposta falsa declaração de rendimentos em relação ao tratamento fiscal relativo aos anos de 2018 e 2019, que Marella Caracciolo, esposa de Agnelli, recebeu de sua filha Margherita em virtude de acordos firmados em 2004 no âmbito da sucessão hereditária.

A defesa alegou que a quantidade de material apreendido pela polícia financeira era desproporcional à hipótese do crime.

Desta forma, o tribunal anulou parcialmente o decreto de busca desenvolvido pelo Ministério Público.

Entretanto, os juízes mantiveram em vigor a apreensão de alguns documentos relativos aos bens de Caracciolo (falecida em 23 de fevereiro de 2019, aos 92 anos).

"Estamos obviamente satisfeitos porque foi afirmado um princípio jurídico do qual estávamos muito convictos. O tribunal acolheu quase integralmente o nosso recurso, ordenando a devolução de quase todo o material apreendido", afirmaram Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re, advogados de John Elkann.

Já os representantes legais de Ferrero, Paolo Davico Bonino e Marco Ferrero, também expressaram satisfação com as decisões do Tribunal de Turim, que "reconheceu as nossas razões num princípio de garantia cidadã, ainda mais válido quando se trata de um profissional estimado, vinculado e protegido por lei pelo sigilo profissional".