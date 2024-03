Comissão Antimáfia da Itália avaliará caso de espionagem

Hoje, a análise dos aparelhos de informática apreendidos com Striano no âmbito da investigação de acessos abusivos também foi concluída e já consta nos autos do procurador de Perugia.

Segundo as autoridades italianas, das verificações técnicas realizadas pelos magistrados de Roma na primeira fase do processo, surgiram elementos considerados úteis para o inquérito.

No entanto, os investigadores não descartaram que alguns arquivos possam ter sido apagados antes da apreensão, conforme noticiado por alguns jornais.

Além disso, o Ministério Público de Perugia informou que está remarcando o interrogatório de Antonio Laudati, vice-procurador da Diretoria Nacional Antimáfia, que está entre os investigados no caso, segundo apuração da ANSA.

Laudati, assim como Striano, tem acesso ao "sistema SOS", que recebe alertas de operações financeiras ou fiscais suspeitas. Ao menos três jornalistas também estão na mira da justiça sob suspeita de terem acessado à informação.

De acordo com fontes, foi o próprio Laudati quem pediu o adiamento do interrogatório. No entanto, seu advogado de defesa deixou claro que o magistrado pretende responder tudo para "esclarecer o seu total não envolvimento nos fatos controversos". (ANSA).