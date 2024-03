Ferragni admite crise em relação com Fedez: 'Momento difícil'

No final do ano passado, Ferragni se viu no centro de uma tempestade em meio a acusações de que ela havia lucrado injustamente com as vendas de uma versão "designer" do popular bolo de Natal italiano "pandoro", um ovo de Páscoa e uma boneca parecida com a Barbie inspirada nela em campanhas para a caridade. Todas as publicidades estão sendo investigadas.

"Se interpretei mal, devolverei tudo", continuou Ferragni, reiterando que agiu "de boa fé".

Já em relação a suposta separação de Fedez, com quem tem um relacionamento de sete anos e dois filhos, a influenciadora digital mais popular da Itália disse ter conversado com o rapper.

"Federico e eu conversamos, somos dois adultos que se preocupam um com o outro. Não é como se vocês parassem de se falar de um dia para outro", explicou.

No mês passado, a imprensa italiana revelou que Fedez, de 34 anos, cujo nome verdadeiro é Federico Leonardo Lucia, havia se mudado de sua nova cobertura em Milão, onde morava com Ferragni, Leone, de seis anos, e Vittoria, de três.

"É um momento de crise, já tivemos outras crises no passado, esta é uma crise um pouco maior", admitiu ela a Fazio. "Vamos ver, não sei. Agora a prioridade para nós dois são os filhos".