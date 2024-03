Governo argentino suspende agência de notícias Télam

A Télam foi criada há 78 anos com o propósito de "difundir informação a todo o país com caráter federal e pluralista", desenvolvida como uma companhia de capital misto.

O objetivo, em 1945, era quebrar o duopólio informativo formado então por duas agências americanas, United Press International e Associated Press.

A Télam é o único veículo jornalístico do país com rede de correspondentes em todas as províncias, emitindo mais de 500 notícias por dia, ao menos 200 fotografias e contando com áreas especializadas, como vídeo, rádio, um portal de notícias e redes sociais. (ANSA).

