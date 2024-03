Papa expressa 'preocupação e dor' com crise no Haiti

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), a onda de violência no Haiti já forçou o deslocamento de 362 mil pessoas, sendo mais da metade crianças, enquanto gangues criminais controlam boa parte da capital Porto Príncipe e as principais rodovias do país caribenho, o mais pobre do hemisfério ocidental.

Henry, que viajava ao Quênia quando a situação saiu de controle, estaria agora em Porto Rico, território pertencente aos Estados Unidos, e ainda não conseguiu voltar ao Haiti devido às ameaças dos grupos armados. (ANSA).

