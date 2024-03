Bandeira da Suécia é hasteada na sede da Otan

BRUXELAS, 11 MAR (ANSA) - A bandeira da Suécia foi hasteada na sede da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas, nesta segunda-feira (11), em mais uma cerimônia que oficializa a adesão do país à aliança militar.

"A entrada da Suécia mostra que a porta da Otan continua aberta, ninguém pode fechá-la, cada nação pode escolher o seu próprio caminho e nós escolhemos o da democracia", declarou o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, durante o evento.

Agora a bandeira azul e amarela aparece ao lado das dos outros 31 aliados. A Suécia se tornou oficialmente o 32º país-membro da organização após dois séculos de neutralidade e dois anos de negociações no último dia 7 de março.