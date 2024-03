Vaticano mantém condenação de ativistas por danos a escultura

A pena de prisão para os ambientalistas foi suspensa, mas eles precisarão pagar uma multa de 1,5 mil euros pelos danos provocados e outra de 2 mil euros por transgressão, além da indenização de mais de 28 mil euros.

Durante a audiência, tanto a parte civil quanto a defesa foram ouvidas novamente, enquanto que uma manifestação em solidariedade aos ativistas foi realizada no exterior do tribunal, na Piazza Risorgimento.

"Eu e Guido fizemos esta ação movidos pelo amor e pelo cuidado, absolutamente sem violência. O que é violência? Será que permanece indiferente em relação ao colapso ou procura uma forma de chamar a atenção para que o desastre seja estancado? Nunca tivemos a intenção de causar danos, mas de levantar um grito de alerta", justificou Goffi, ativista pelo clima e historiadora de arte de 28 anos.

Em nota enviada à ANSA, o Última Geração afirmou que "a condenação tão severa parece desproporcional ao ato em si e ainda mais chocante com os apelos do papa Francisco no enfrentamento da crise climática, à qual dedicou duas encíclicas: Laudato Si (2015) e Laudate Deum (2023)".

Segundo o movimento, "Ester e Guido não tinham intenção de cometer danos, na verdade agiram com um profundo sentimento de cuidado com a proteção da nossa sociedade e do nosso meio ambiente".

Além disso, destacou que "a ação simbólica de agosto de 2022 deve ser lembrada como um ato de protesto em nome da paz e da proteção do nosso ecossistema, fonte da nossa sobrevivência".