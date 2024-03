Engineering Brasil e Axway firmam parceria para inovação digital

SÃO PAULO, 13 MAR (ANSA) - A Engineering Brasil, parte do grupo italiano Engineering, companhia global de tecnologia da informação e consultoria especializada em transformação digital, anunciou uma nova parceria com a Axway, principal empresa de softwares da França e presente no maior país da América Latina há uma década, em meio à crescente necessidade de integração de sistemas para obter sucesso nos negócios.

O objetivo da união é proporcionar aos clientes da Axway uma oferta integrada que combina as soluções da marca francesa - principalmente APIs - com a consultoria especializada da Engineering, auxiliando setores como saúde, financeiro e utilities (que engloba água, gás e energia), entre outros, a acelerar suas estratégias de inovação.

"Nossa missão é simplificar e acelerar projetos de integração para que nossos clientes possam focar em novos negócios digitais. A combinação das soluções Axway com os serviços e a experiência da Engineering endereça os desafios de integração de forma abrangente e completa", diz Fernando Ferreira, líder de alianças e canais da Axway na América Latina.