Com Macron, Lula fala em 'avanços' para acordo Mercosul-UE

(ANSA) - BRASÍLIA, 28 MAR - Ao lado de seu homólogo francês, Emmanuel Macron, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que ainda confia na assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia.

O líder brasileiro disse que houve alguns avanços "promissores" nas conversas entre os dois blocos.

Ele acrescentou que o Brasil não tem problemas com a França no que diz respeito ao acordo, e que o governo de Macron tem que negociar os termos do pacto com as autoridades da europeias.