Tornado atinge cidade chinesa, deixa 5 mortos e 33 feridos

Autoridades afirmaram que 141 prédios foram danificados. Não houve colapso ou desmoronamento de residências. A vila de Zhongluotan, no distrito de Bayun, também foi atingida pelo tornado.

O sul da China registrou vários dias de fortes chuvas antes de tornado. Segundo informações da imprensa internacional, as cidades sofreram com inundações. As enchentes mataram ao menos quatro pessoas em Guangdong — mais de 110 mil moradores tiveram que receber abrigo.

Em setembro do ano passado, um tornado atingiu o leste da China e deixou 10 mortos. Mais de 400 pessoas chegaram a ser enviadas para abrigos temporários.

On April 27, a tornado hit China's Guangzhou city. pic.twitter.com/FXa5kpBzIe -- ShanghaiPanda (@thinking_panda) April 27, 2024

*Com informações da Reuters