Premiê da Itália confirma candidatura ao Parlamento Europeu

Além de liderar o FdI, Meloni é presidente do grupo político Reformistas e Conservadores Europeus (ECR) na Eurocâmara.

"Podemos trazer o modelo italiano também para a Europa, seria uma revolução em que o partido dos conservadores é estratégico e fundamental", disse a premiê.

Meloni prometeu não "tirar um minuto sequer da atividade do governo para fazer campanha eleitoral": "Tenho certeza de que o partido me ajudará".

A primeira-ministra ainda pediu que os italianos usem seu nome de batismo nas eleições. "Tenho orgulho porque a maioria dos cidadãos que se dirigem a mim me chamam de Giorgia. Fui ridicularizada por anos por minhas raízes populares, me chamaram de pescadora, suburbana, porque eles são instruídos. Mas eu me orgulho de ser uma pessoa do povo".

"Se vocês querem me dizer que ainda acreditam em mim, escrevam na cédula Giorgia, porque eu sou e sempre serei uma de vocês. O poder não me mudará, o palácio não me isolará. Eu preciso saber mais uma vez se vale a pena. Eu sempre serei alguém a ser tratada de forma informal, sem distância", acrescentou.

"Faço o que faço apenas e exclusivamente pelos italianos. Não há outra razão sustentável para levar esta vida, garanto a vocês. Só me interessa o julgamento dos cidadãos, que respeito e sempre respeitarei", disse ainda.