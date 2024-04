Corpo é encontrado em trilha turística de Taiwan após terremoto; são 13 mortos

Ao todo, seis pessoas estão desaparecidas em Taiwan após o terremoto, o mais forte dos últimos 25 anos na ilha.

A região mais atingida é o condado de Hualien, onde as operações de demolição do Edifício Uranus, que se tornou símbolo do abalo sísmico após tombar sobre a rua com uma inclinação de 45 graus, tiveram de ser interrompidas devido à persistência de réplicas do tremor inicial.