Palestinos começam a voltar a Khan Yunis após retirada de Israel

Segundo a imprensa do Catar, que media as tratativas ao lado do Egito, trabalha-se para um cessar-fogo temporário no fim do Ramadã, o mês sagrado do Islã, a partir de 9 de abril.

A guerra foi deflagrada em 7 de outubro, após atentados terroristas do Hamas que deixaram 1,2 mil mortos em Israel.

Desde então, a resposta militar do país judeu já matou 33.175 pessoas na Faixa de Gaza, de acordo com as autoridades locais.

(ANSA).

