Lula recebe hoje enviado do papa Francisco

Lula e o papa Francisco já trocaram impressões sobre o tema em junho do ano passado, durante uma conversa no Vaticano, ocasião em que o presidente expressou gratidão ao pontífice pela "construtiva discussão sobre a paz mundial".

O mandatário também convidou, em maio passado, durante uma conversa telefônica, o líder da Igreja Católica para visitar o Brasil.

Além da guerra na Ucrânia, a reunião entre Lula e Parolin também deve abordar o conflito em Gaza, o combate à pobreza e as relações bilaterais.

A visita de Parolin acontece em meio à elaboração de uma nova estratégia de comunicação do governo para ampliar sua aceitação no eleitorado religioso, com o slogan "Fé no Brasil".

Na semana passada, o próprio Lula lembrou a importância das igrejas no surgimento do PT. "Em qualquer cidade que eu ia que não tinha o PT, tinha uma casa paroquial, e se tivesse um padre progressista, nós criávamos o PT", lembrou.