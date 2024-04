Deputado irlandês fã do Torino xinga Juve no parlamento da UE

Wallace, que é membro do Parlamento Europeu desde 2019, já demonstrou outras vezes seu amor pelo heptacampeão italiano em Bruxelas. O irlandês de 68 anos foi eleito pela Esquerda Unitária Europeia.

O eurodeputado conheceu o granata em meados da década de 1980, quando visitou sua irmã em uma cidade nas proximidades da capital da região de Piemonte. Wallace, que lidera um time amador em seu país natal, se apaixonou pelo Toro durante a viagem.

Torino e Juventus entrarão em campo no próximo sábado (13), pela 32ª rodada da Série A da Itália. A Velha Senhora é a terceira colocada, com 62 pontos, e quer manter sua vantagem sobre o Bologna, enquanto o granata, atual nono posicionado, ainda sonha com uma vaga na Conference League. (ANSA).

