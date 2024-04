Homem anuncia suicídio no TikTok e é salvo pela polícia italiana

Os policiais, que aproveitaram a janela aberta para agarrar e bloquear as mãos do homem, informaram que ele queria se suicidar em virtude do recente término de relacionamento com a companheira.

Após ser tranquilizado pela polícia, o homem foi levado ao hospital para passar por exames. (ANSA).

