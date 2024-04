EUA anunciam novas sanções contra Irã após ataque a Israel

Além disso, os EUA "continuarão a trabalhar em todo o Departamento de Defesa e no Comando Central para fortalecer e expandir ainda mais a defesa aérea e antimísseis em todo o Oriente Médio" e não "hesitarão em tomar medidas, em coordenação com aliados e parceiros em todo o mundo, responsabilizar o governo iraniano pelas suas ações prejudiciais e desestabilizadoras".

O anúncio é feito no dia em que o presidente de Israel, Isaac Herzog, reuniu-se com os ministros das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Barbock, e do Reino Unido, David Cameron, que chegaram ao país para discutir a situação no território, e agradeceu "pelo apoio dado ao país em relação ao repreensível ataque do Irã".

Na ocasião, o chanceler britânico pediu que o G7 impusesse "sanções coordenadas" contra o Irã após o ataque.

"É claro que os israelenses estão tomando a decisão de agir", afirmou Cameron, acrescentando que o Reino Unido "espera que sejam tomadas medidas para garantir que a situação se agrave o menos possível".

Por sua vez, Herzog enfatizou que "o mundo inteiro deve trabalhar com determinação e coragem contra a ameaça representada pelo regime iraniano que está tentando minar a estabilidade de toda a região".

Ele disse ainda que "Israel é inequívoco no seu compromisso de defender o seu povo" e o "regresso imediato a casa de todos os reféns mantidos cativos pelo Hamas em Gaza continua a ser uma prioridade absoluta para nós e para a comunidade internacional".