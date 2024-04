Juventus é condenada a pagar quase 10 milhões de euros a CR7

De acordo com a decisão tomada pelos juízes Gianroberto Villa, Roberto Sacchi e Leandro Cantamessa, o astro português e o time piemontês compartilham a responsabilidade do episódio, mas os bianconeri pagarão metade do valor solicitado por Ronaldo.

O jogador disputou 134 jogos pela Juventus e balançou as redes 101 vezes, tendo vencido cinco títulos, entre eles dois Campeonatos Italianos. (ANSA).

