Meloni visita Tunísia para discutir migração e energia

ROMA, 17 ABR (ANSA) - A premiê da Itália, Giorgia Meloni, fez uma visita relâmpago à Tunísia nesta quarta-feira (17), em sua quarta viagem ao país norte-africano em apenas 10 meses.

Os principais temas na agenda foram a cooperação contra a crise migratória no Mar Mediterrâneo e parcerias no âmbito do Plano Mattei, iniciativa do governo italiano para apoiar o desenvolvimento da África.

"A colaboração com a Tunísia, inclusive graças ao empenho italiano, se tornou uma prioridade para a União Europeia", disse Meloni após uma reunião em Túnis com o presidente Kais Saied, acusado por opositores de promover uma deriva autoritária no país.