Novo ataque russo deixa mortos e feridos na Ucrânia

Além disso, explosões e incêndios foram registrados no aeroporto militar russo de Dzhankov, na Crimeia, anexada unilateralmente por Moscou há 10 anos.

O grupo de monitoramento Crimean Wind relatou que durante a noite ocorreram explosões e grandes incêndios dentro e perto do aeroporto.

Segundo moradores, as explosões ocorreram antes do anúncio do alerta de ataque aéreo. "O satélite VIIRS/Suomi NPP registrou seis focos de incêndios poderosos no aeroporto militar russo Dzhankoya. O horário de recuperação foi 3h41, horário de Moscou", acrescenta a publicação. (ANSA).

