William retoma compromissos públicos após anúncio de Kate

Na semana passada, o príncipe, de 41 anos, foi visto em público pela primeira vez, após o período longe dos holofotes que se seguiu ao vídeo de Kate, enquanto no estádio de Birmingham assistia, sorridente, com o filho mais velho, George, de 10 anos, a um jogo do Aston Villa, seu time de coração.

O reaparecimento de William, mesmo em compromissos oficiais, é considerado um sinal positivo em relação às dificuldades que a Família Real atravessa, como a doença de Kate e o tratamento de câncer também feito pelo rei Charles III. (ANSA).

