Cannavaro diz 'ser questão de tempo' para treinar Napoli

ROMA, 18 ABR (ANSA) - O ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro revelou nesta quinta-feira (18) que deseja treinar o time do Napoli e garantiu que isto é apenas "uma questão de tempo".

"É só uma questão de tempo, sei que se começar a fazer este trabalho com certeza terei a oportunidade. O Napoli é um time que todos gostariam de treinar de graça, tem uma qualidade técnica superior a outras equipes", afirmou ele durante o programa "Storie di Serie A", na Rádio Serie A.

Cannavaro reforçou que "o banco do Napoli é um objetivo", mas neste "ano foi mais uma ideia da mídia do que do clube", apesar dele continuar no seu "caminho".