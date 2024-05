Tales: Tarcísio e Nunes fazem mal com ausência em ato de Lula no 1º de Maio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), fazem mal ao não comparecerem no evento de 1º de maio com a participação do presidente Lula (PT), analisou o colunista Tales Faria no UOL News da manhã desta quarta-feira (1º).

O ato foi organizado por centrais sindicais aliadas do governo Lula.