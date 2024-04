EUA vetam reconhecimento da Palestina como membro da ONU

NOVA YORK, 18 ABR (ANSA) - Os Estados Unidos vetaram nesta quinta-feira (18) o reconhecimento do Estado palestino como membro pleno da Organização das Nações Unidas (ONU). Reino Unido e Suíça se abstiveram.

A questão foi a voto após o encaminhamento da Assembleia Geral, onde não há poder de veto.

"Os EUA apoiam vigorosamente um Estado palestino no âmbito de um acordo de paz. E o presidente Joe Biden repetiu diversas vezes desde 7 de outubro que o único caminho para a paz é uma solução de dois Estados. Mas ações prematuras, mesmo com as melhores intenções, não levarão ao Estado palestino", disse o embaixador americano na ONU Robert Wood.