Macron pede inclusão de aborto a direitos fundamentais da UE

BRUXELAS, 18 ABR (ANSA) - O presidente da França, Emmanuel Macron, defendeu nesta quinta-feira (18) a introdução do direito ao aborto na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia (UE).

No último dia 11 de abril, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução pedindo a inclusão. Para isso, porém, a recomendação teria que ser aprovada por unanimidade no Conselho Europeu, o que não deve ocorrer, já que o direito não é amplamente concedido em diversos países do bloco.

"Acredito que para todas as mulheres da Europa, viver no nosso continente deva significar ter esse direito e a liberdade para exercê-lo", disse ele, ao fim da reunião extraordinária do Conselho Europeu.