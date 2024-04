Roma anuncia que manterá De Rossi como técnico

Contratado em janeiro passado para substituir José Mourinho, o ex-volante giallorosso transformou a apagada Roma em uma equipe sólida e levou de forma tranquila a equipe às quartas de final da Liga Europa, cujo confronto é contra o Milan nesta tarde.

"Em seu curto mandato como treinador principal, o impacto positivo que sua liderança trouxe para todo o clube contou sua própria história", acrescenta o comunicado no site da Roma.

Após uma passagem nada positiva pela Spal, onde foi demitido depois de 17 jogos, o ex-meio-campista se redimiu na capital italiana como técnico interino ao conquistar oito vitórias em 13 partidas, além de três empates e duas derrotas.

De acordo com Dan e Ryan, "Daniele lidera com respeito e coragem, enquanto sua força e crença profundamente enraizada no clube estão verdadeiramente alinhadas com os valores da Roma, da cidade e de torcedores incomparáveis".

"Continuaremos a trabalhar juntos o máximo que pudermos para proporcionar um futuro que os torcedores da Roma merecem. Não poderíamos estar mais felizes em construir um projeto de longo prazo com Daniele", concluíram os donos do clube, revelando que mais informações serão divulgadas nos próximos dias. (ANSA).