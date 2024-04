Rússia acusa Alemanha de não mostrar provas sobre espiões

BERLIM, 18 ABR (ANSA) - A Rússia acusou a Alemanha de não apresentar nenhuma prova no caso de dois supostos espiões presos por suspeita de planejar atos de sabotagem em nome dos serviços secretos de Moscou.

"Não foi apresentada nenhuma prova para demonstrar os planos dos detidos e suas eventuais ligações com representantes de estruturas russas", disse a Embaixada da Rússia em Berlim no X (antigo Twitter), definindo as acusações como "absurdas e ridículas".

Os supostos espiões - ambos com dupla cidadania russa e alemã - teriam monitorado bases dos Estados Unidos na Alemanha e planejavam ataques com dinamites em estruturas e rotas de transporte militares usadas para fornecer armamentos à Ucrânia.