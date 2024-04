Supermercado dos anos 60 é destaque na Semana de Design de Milão

MILÃO, 18 ABR (ANSA) - Em meio à Semana de Design de Milão, a principal loja de departamentos da capital financeira da Itália, "La Rinascente", ganhou uma releitura de um supermercado dos anos 1960, ativo e funcionando.

Concebido pela icônica loja de móveis Seletti, no andar -1 da galeria, o Seletti market tem nas prateleiras os "best sellers" do catálogo Seletti, além de produtos "fake" para complementar a instalação.

A Rinascente também ganhou mais vida com decorações, coleções-cápsula e colaborações com as marcas internacionais mais importantes do setor.