Ucrânia assume autoria de ataque contra aeroporto na Crimeia

ROMA, 18 ABR (ANSA) - A Ucrânia assumiu nesta quinta-feira (18) a responsabilidade por um ataque contra o aeroporto militar russo de Dzhankov, na Crimeia, anexada unilateralmente por Moscou há 10 anos.

A informação foi divulgada pelo serviço de inteligência de Kiev e ocorre após o grupo de monitoramento Crimean Wind relatar que durante a noite de terça-feira (16) foram registradas explosões e grandes incêndios dentro e perto do aeroporto.

De acordo com moradores da região, a ofensiva aconteceu antes do anúncio do alerta de ataque aéreo. "O satélite VIIRS/Suomi NPP registrou seis focos de incêndios poderosos no aeroporto militar russo Dzhankoya. O horário de recuperação foi 3h41, horário de Moscou", diz a nota.