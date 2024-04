Juventus tropeça de novo na Série A e aumenta pressão em Allegri

CAGLIARI, 19 ABR (ANSA) - Em outra atuação nada convincente, a Juventus não saiu de um simples empate por 2 a 2 diante do Cagliari, na Sardenha, em partida válida pela 33ª rodada da Série A da Itália.

Com apenas duas vitórias nos últimos 10 jogos no campeonato, a Velha Senhora levou dois gols de pênalti em cerca de cinco minutos no primeiro tempo.

Após Gianluca Gaetano e Yerry Mina complicar a vida dos bianconeri, a Juve conseguiu evitar o pior com Dusan Vlahovic e um gol contra de Alberto Dossena no fim do confronto.