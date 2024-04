Papa lembra de crianças na guerra e apela por 'artesões da paz'

Em seu discurso, o líder da Igreja Católica pediu um "breve" momento de silêncio pelas crianças afetadas pela guerra e depois quis dois minutos de atenção para falar sobre os conflitos.

"Pensem nas crianças que estão em guerra, pensem nas crianças ucranianas que se esqueceram de sorrir. Rezem por essas crianças, as ponham em seus corações", apelou ele, recordando das "crianças de Gaza, metralhadas, que têm fome".

Por fim, o argentino ainda pediu para que todos os jovens "se preocupem sempre com o destino do nosso planeta e dos seus semelhantes" e também com o "futuro que se abre diante de nós, para que possam realmente ser como Deus sonha para todos: um futuro de paz e beleza para toda a humanidade". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.