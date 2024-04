Ataque contra base pró-iraniana no Iraque deixa ao menos 1 morto

ROMA, 20 ABR (ANSA) - Em mais uma ação que elevou as tensões no Oriente Médio, uma base de unidades militares pró-iranianas em Kalso, no Iraque, foi alvo de um ataque que deixou pelo menos uma pessoa morta e oito ferios.

O local, que fica a cerca de 50 quilômetros ao sul de Bagdá, abrigava tropas do Exército e ex-paramilitares pró-iranianos do grupo Hashd al-Shaabi, de acordo com fontes de segurança ouvidas pela imprensa local.

Até o momento, não há informações dos responsáveis pelo bombardeio, tanto que o governo iraquiano afirmou que não havia drones ou aviões em voo durante as explosões.