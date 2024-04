Ataque israelense em Rafah deixa ao menos 22 mortos

ROMA, 21 ABR (ANSA) - Um ataque efetuado pelas forças israelenses em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, matou pelo menos 22 pessoas.

De acordo com a agência de notícias palestina Wafa, entre as vítimas do bombardeio que atingiu várias casas da cidade do enclave estão 18 menores de idade.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas, afirmou que pouco mais de 34 mil pessoas foram mortas na região desde o dia 7 de outubro.