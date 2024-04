Hungria diz que Ocidente está próximo de enviar tropas à Ucrânia

ROMA, 21 ABR (ANSA) - O primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, declarou que o Ocidente "está a um passo" de enviar tropas para a Ucrânia, além de analisar que a União Europeia "brinca com o fogo".

O comentário do líder húngaro ocorre pouco tempo depois de a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ter aprovado um novo pacote de ajuda militar para Kiev, envolvida em um sangrento conflito contra a Rússia.

"Estamos a um passo de o Ocidente enviar tropas para a Ucrânia. É um vórtice de guerra que pode arrastar a Europa para o abismo e Bruxelas está brincando com o fogo. No continente, a atmosfera é de guerra e a política é dominada pela lógica do conflito", afirmou Orbán em uma publicação nas redes sociais.