TIM Music Rio 2024 terá Djavan, Iza, Gloria Groove e Preta Gil

Rafaello Ramundo, sócio diretor da Novo Traço e diretor artístico do evento, destacou o desafio de proporcionar experiências inesquecíveis: "Vamos ocupar mais uma vez as areias de Copacabana com um evento cuja marca principal é a diversidade. Escalamos artistas dos mais diferentes ritmospara garantir entretenimento para todos os públicos, e, assim, promover um grande encontro de gerações. Tudo com o máximo de qualidade que o entretenimento deve ter, com total segurança e organização".

O festival é feito através da da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro, sempre entre 16h e 20h. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.