Aliado da extrema direita alemã é preso por 'espionar para China

Em janeiro de 2024, o acusado teria transmitido repetidamente informações sobre negociações e decisões no Parlamento Europeu ao seu cliente do serviço secreto". Além disso, espionou membros da oposição chinesa na Alemanha.

O governo alemão destaca ainda que o suposto espião, de 43 anos, será apresentado a um juiz para validar a prisão. Ele mora em Dresden e em Bruxelas.

Reação - Krah, que conta com o apoio da ala extrema do partido, ainda não comentou as acusações contra seu assessor. Entretanto, recentemente, ele já havia sido criticado dentro da própria sigla pela sua proximidade com a China.

Além disso, o líder da Afd nas eleições europeias de junho tornou-se objeto de atenção pública por ter dado entrevistas à plataforma russa de Internet "Voz da Europa", incluída na lista de sanções nacionais do governo tcheco.

Já o Ministério das Relações Exteriores da China disse que a prisão de um colaborador de um político alemão de extrema direita sob a acusação de espionagem faz parte de uma operação que visa "difamar e reprimir" o seu país.

"Estamos cientes dos relatórios e da campanha relacionada", comentou o porta-voz Wang Wenbin, destacando que a "intenção deste tido de atividade é muito óbvia e clara e é difamar e reprimir a China e destruir a atmosfera de cooperação entre a China e a Europa". (ANSA).