EUA sancionam Irã por ciberataques

WASHINGTON, 23 ABR (ANSA) - Os Estados Unidos aplicaram nesta terça-feira (23) novas sanções a quatro pessoas e duas empresas por ciberataques em nome do Irã.

Uma nota do Departamento do Tesouro dos EUA informou que as punições foram aplicadas por "envolvimento em atividades cibernéticas prejudiciais".

Ainda de acordo com as autoridades norte-americanas, os hackers teriam atacado dezenas de empresas e entidades governamentais do país.