Governo iraniano impõe nova onda de repressão contra mulheres

De acordo com a Reuters, usuários de redes sociais publicaram imagens de uma forte presença policial moral em Teerã e vídeos de agentes prendendo violentamente mulheres que, segundo eles, estavam vestidas inadequadamente.

Além disso, gravações mostram forças de segurança à paisana arrastando jovens mulheres em vans da polícia. As autoridades iranianas haviam desaparecido das ruas desde o ano passado, após uma série de protestos realizados no país após a morte da jovem Mahsa Amini.

A curda de 22 anos foi presa pela polícia em Teerã, capital do Irã, em 13 de setembro de 2022, por supostamente ter desrespeitado as regras sobre o uso do véu islâmico.

Ela morreu em um hospital três dias depois de sua detenção devido a agressões sofridas sob custódia policial. A morte de Amini desencadeou uma onda de protestos contra o regime teocrático em vigor no Irã desde 1979, o uso obrigatório do véu e a discriminação de gênero, sob o slogan "Mulher, Vida e Liberdade".

Hoje, a vencedora do Prêmio Nobel da Paz, a iraniana Narges Mohammadi, detida em Teerã desde 2021, incentivou os cidadãos do país a se levantarem para enfrentar "a guerra total contra as mulheres" depois que as autoridades intensificaram os controles em lenços de cabeça nas ruas.

"Mulheres e homens iranianos, apelo a vocês, sejam artistas, intelectuais, trabalhadores, professores ou estudantes, dentro ou fora do país, para se levantarem contra as mulheres", enfatizou Mohammadi em uma mensagem de voz enviada pelos seus seguidores.