Itália apreende 150 quilos de cocaína proveniente do Brasil

RAVENNA, 23 ABR (ANSA) - As autoridades italianas apreenderam nesta terça-feira (23) aproximadamente 150 quilos de cocaína em um navio no porto de Ravenna, na região da Emilia-Romagna, no norte do país.

A embarcação - um cargueiro com bandeira das Ilhas Marshall - havia partido do porto de Santos, no Brasil, no final de fevereiro, com destino ao norte da Europa antes de chegar à cidade italiana para descarregar fertilizantes.

Ao todo, foram encontrados 139 blocos contendo cocaína pura protegidos por embalagens impermeáveis. O valor da droga recuperada foi estimado em mais de 5 milhões de euros no atacado e em cerca de 25 milhões de euros no varejo, tendo em conta as doses obtidas: um total de 310 mil.