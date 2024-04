Pavarotti será homenageado com estátua em tamanho real na Itália

Segundo os políticos, a escultura de Pavarotti será colocada em um espaço no qual "possa saudar e acolher com a sua presença o povo de Pesaro e os visitantes que chegam da via Branca e entram na praça, quase como se os convidassem para o teatro".

A cidade italiana já havia antecipado a intenção de homenagear "um artista extraordinário nunca esquecido e muito querido pelo povo de Pesaro", orgulhoso de poder mostrar a quem chega à cidade, caminhando na areia do lido Pavarotti, a vila que o tenor escolheu como retiro na falésia verde do Parque San Bartolo com vista para o Adriático.

O anúncio foi feito em agosto de 2022, ao final da cerimônia de afixação da estrela do tenor italiano na Calçada da Fama de Hollywood, a qual contou com a presença de uma delegação de Pesaro, e depois em outubro de 2023.

A estátua de bronze será colocada de forma a permitir que todos tirem uma fotografia de si mesmos perto do maestro, com o Teatro Rossini atrás deles. A cerimônia de inauguração ocorrerá às 19h (horário local) do próximo sábado.

Pavarotti é considerado uma das lendas da música e morreu em 6 de setembro de 2007, aos 71 anos, vítima de um câncer no pâncreas. Ao longo de sua carreira, ele se apresentou no Brasil sete vezes, sendo a primeira em 1979, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e a última em 2000, no estádio do Morumbi, em São Paulo. (ANSA).