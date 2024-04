Salman Rushdie participará do Salão do Livro de Turim

TURIM, 23 ABR (ANSA) - O escritor Salman Rushdie, vítima de um ataque a faca que o deixou cego de um olho em agosto de 2022, será um dos convidados do próximo Salão do Livro de Turim, principal evento literário da Itália e que acontece entre 9 e 13 de maio.

O autor britânico de origem indiana participará de um debate com o jornalista e escritor italiano Roberto Saviano, jurado de morte pela máfia Camorra, no dia 10 do mês que vem.

Rushdie também aproveitará a ocasião para apresentar seu novo livro, "Faca: Reflexões sobre um atentado", onde ele revive o ataque sofrido em 12 de agosto de 2022, quando foi esfaqueado no palco de uma palestra em Nova York.