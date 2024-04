Crise alimentar em Gaza virou 'catástrofe', diz FAO

ROMA, 24 ABR (ANSA) - A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) alertou nesta quarta-feira (24) que toda a população da Faixa de Gaza, com os seus 2,2 milhões de habitantes, enfrentam a crise alimentar mais grave da história da escala de segurança.

Em dezembro de 2023, foi identificado mais de um quarto da população, ou seja, 600 mil pessoas em condições de "catástrofe" - nível 5 da classificação da fase de segurança alimentar integrada - e em risco de fome.

Os dados constam no Relatório Global sobre Crises Alimentares 2024 da Rede de Informação sobre Segurança Alimentar e destacam que as crises aumentaram de forma alarmante em focos de conflito, como na Palestina e no Sudão, onde é necessária uma "ação imediata".