Norris bate Verstappen e vence pela 1ª vez na F1

SÃO PAULO, 5 MAI (ANSA) - A Fórmula 1 tem um novo vencedor.

Após 110 corridas na categoria máxima do automobilismo mundial, o britânico Lando Norris, de 24 anos, conquistou o Grande Prêmio de Miami e subiu ao degrau mais alto do pódio pela primeira vez na carreira.

O piloto da McLaren tinha largado em quinto lugar, mas conseguiu adiar seu pit stop e contou com um pouco de sorte ao fazer a parada nos boxes sob safety car, o que fez com que ele perdesse menos tempo do que seus adversários, incluindo o tricampeão Max Verstappen, que liderava a prova.